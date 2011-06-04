2026 г. 3 июня, среда
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У Армении игроки не хуже Аршавина и Жиркова – президент ФФА

Президент федерации футбола Армении (ФФА) Рубен Айрапетян в преддверии матча против команды России ответил на вопрос, не испугаются ли его игроки трибун «Петровского» - ведь многие из них не имеют достаточного европейского опыта.

«В нашей сборной игроки не хуже Аршавина и Жиркова. У нас Генрих Мхитарян есть, Рома Березовский, Саркис Овсепян. Мы настроены играть красивый футбол», - цитирует президента «Спорт-экспресс».

По словам Айрапетяна, не известно, что будет после игры, но перед началом матча у обеих команд шансы равны.

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