У Армении игроки не хуже Аршавина и Жиркова – президент ФФА

4 июня 2011

Президент федерации футбола Армении (ФФА) Рубен Айрапетян в преддверии матча против команды России ответил на вопрос, не испугаются ли его игроки трибун «Петровского» - ведь многие из них не имеют достаточного европейского опыта.

«В нашей сборной игроки не хуже Аршавина и Жиркова. У нас Генрих Мхитарян есть, Рома Березовский, Саркис Овсепян. Мы настроены играть красивый футбол», - цитирует президента «Спорт-экспресс».

По словам Айрапетяна, не известно, что будет после игры, но перед началом матча у обеих команд шансы равны.