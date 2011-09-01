Ֆիզիկոսներին չեն բացատրել` ինչու են ֆիզիկայի ինստիտուտը վերափոխում հիմնադրամի
ՀՀ կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշում է ընդունվելու Հայաստանի խոշորագույն գիտական կենտրոնը` Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը վերափոխել հիմնադրամի:
Ինչպես հաղորդում է «Հրապարակ» օրաթերթը, որոշման վերաբերյալ որևէ պարզաբանումներ ու հիմնավորումներ չկան, սակայն հայրենի կառավարությունը հարկ չի համարել ներկայացնել հայ ֆիզիկոսներին, ինչը բուռն դժգոհության ալիք է բարարձրել նրանց շրջանում:
Թերթի փոխանցմամբ` երեկ նրանցից շատերը, այդ թվում` ֆիզիկայի ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հրաչյա Ասատրյանը, ֆիզիկոս Նարինե Ղազարյանը, ֆիզիկայի «Սերն» միջազգային կենտրոնի թղթակիցներ Արա Իոաննիսյանը և Ալբերտ Սիրունյանը գնացել են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն և հորդորել են հապճեպ որոշում չկայացնել: