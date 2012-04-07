Facebook-ի հիմնադրի քույրը ցույց կտա ծրագրավորողների կյանքի «մութ» կողմը
Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր, միլիարդատեր Մարկ Ցուկերբերգի քույրը` Ռենդի Ցուկերբերգը այժմ զբաղված է նոր «Սիլիկոնե հարթավայր» ռեալիթի-շոուի թողարկման աշխատանքներով, հայտնում է utro.ru-ն:
Bravo հեռուստաալիքով թողարկելիք ռեալիթի շոուն պատմելու է նոր ինտերնետ ծրագրերի վրա աշխատող երիտասարդ ծրագրավորողների առօրյայի մասին: Հեռուստաալիքը մտադիր է ցույց տալ ծրագրավորողների կյանքի «մութ» կողմը:
Ռենդի Ցուկերբերգը լքել է Facebook-ը նախորդ տարի, հաղորդելով, որ մտադիր է սեփական գործունեությունը սկսել: