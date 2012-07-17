2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վկան դատարանում ասել է. «Արտակ Նազարյանի սպանությունը...»

2010 թվականի հուլիսին Տավուշի մարզի «Մեհրաբ» զորամասում զոհված լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով վկա Արման Մնացականյանը, ով 7 ամիս շարունակ չէր ներկայանում դատական նիստերին, այսօր հայտնվել է Իջևանի դատարանում և հրաժարվել է պատասխանել, թե որտեղ է ինքը գտնվել յոթ ամիս շարունակ:

Տուժողի կողմը ներկայացնող Արտակ Նազարյանի քույրը՝ Ծովինար Նազարյանը Epress.am-ի հետ զրույցում նշել է, որ դատարանում վկան ոչ մի հարցի հստակ չի ցանկացել պատասխանել:

«Սիմուլյանտություն էր անում, թե իբր վատ է զգում: Մենք հարցերը տալիս ենք, իսկ ինքն իրեն բավական լկտի էր պահում, ասում էր, որ չի պատասխանի, չի հիշում ու վերջ: Դատախազներն անընդհատ առարկում էին մեր հարցերին, դատավորն էլ հանում էր հարցերը, ասում էր՝ գործի հանգամանքներից ելնելով պետք է հարցեր տաք: Մենք ասացինք, որ շատ կարևոր է, թե որտեղ է եղել այս մարդը: Կարծում ենք, որ իր գտնվելու տեղը շատ կարևոր է, կարևոր է իմանալ, թե արդյոք ինքը փորձում էր թաքնվել արդարադատությունից և որքանով արժանահավատ կլինեն նրա ցուցմունքները: Երբ մեր առջև այդ արգելքները դրվեցին, տուժող կողմը հրաժարվեց շարունակել հարցաքննությունը: Մյուս կողմերը փորձեցին հարցեր տալ: Փաստաբան Ալվարդ Մնացականյանի հարցերին գործի հանգամանքների հետ կապված՝ նա պատասխանում էր՝ «չեմ հիշում, չգիտեմ», նույնն էլ՝ մյուս պաշտպանների հարցերին:

Նրա հարցաքննության ավարտվելու պահին ամբաստանյալ Վահագն Հայրապետյանը նրան հարցրեց՝ «հերթափոխի ժամանակ ինչ-որ արտառոց բան եղե՞լ է, ի՞նչ միջադեպ էր եղել»: Արման Մնացականյանն ասաց՝ «Արտակ Նազարյանի սպանությունը...», ասեցի՝ «ապրես, դե հիմա ասա ո՞վ ա սպանել»: Պատասխանեց՝ «ես չգիտեմ, ես չեմ եղել այնտեղ»:

Նրա հարցաքննությունն այդպես «բարեխաջող» ավարտվեց, ու դատարանն արդեն անցավ  ապացույցների հետազոտմանը», - պատմել է Ծովինար Նազարյանը:

Ապացույցների հետազոտման ժամանակ, երբ դատավորն ընթերցել է ամբողջ դատաբժշկական եզրակացությունը, տուժող կողմն արձանագրել է, որ դատաբժշկական կենտրոնի կողմից ուղարկված 19 լուսանկարներից գործում կցված են 16-ը, ու դատավորից պահանջել է այդ հարցը լուծել և գտնել մյուս երեք լուսանկարները:

Այսօրվա դատական նիստի ժամանակ դատավոր Սամվել Մարդանյանը տասը րոպե ընդմիջում է  հայտարարել, որի ընթացքում ՊՆ քննչական  ծառայությունից ժամանած քննիչ Պողոսյանն ասել է,  որ ինքը պետք է հարցաքննի ամբաստանյալներ Հարութիկ Կիրակոսյանին և Ադիբեկ Հովհաննիսյանին:

Դատավորը ընդմիջման ժամանակ Ծովինար Նազարյանին ցույց է տվել մի թուղթ, համաձայն որի հարցաքննության թույլտվությունն առկա է:

«Իսկ հարցաքննությունը կապված էր  նրա հետ, որ այդ երկու մեղադրյալները  ցուցմունք են տվել դատարանում, թե իրենց նկատմամբ ռազմական ոստիկանությունում քննիչները և ռազմական ոստիկանները բռնություն են կիրառել: Ոտքի վրա հարցաքննել են յոթից ինը ժամ, ոչ  հաց են տվել, ոչ ջուր, ոչ զուգարան են թողել, երբ որ ջուր են խնդրել, իրենց վրա ջրի շիշ են շպրտել: Հարութիկ Կիրակոսյանի ոտքը ուռած է եղել, իրեն սարսափելի ծեծի են ենթարկել, այդ մասին հունիսի 26-ի դատական նիստի ժամանակ Ադիբեկ Հովհաննիսյանն ու Հարութիկ Կիրակոսյանը դատարանում պատմել են: Դրա արդյունքում դատախազն ասաց, որ ինքը կմիջնորդի, որ գործ հարուցվի ու պարզվեց, որ գործ է հարուցվելու»,- ասել է Նազարյանը:

Տուժողի իրավահաջորդի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն ասել է, որ սա առանձին հարցաքննություն է՝ առանձին գործի շրջանակում:

«Դեռ գործ չկա հարուցված, դեռ նյութեր են նախապատրաստվում, այս  հարցաքննությունը դրա շրջանակում է՝ իրենց հայտարարությունների հիման վրա: Նրանց հայտարարությունների իսկությունը ստուգելու համար իրենք պարտավոր էին քննություն տանել: Այդ քննության շրջանակում  քննիչը եկել է  դատարան», - ասել է Մուշեղ Շուշանյանը:

Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է վաղը՝ հուլիսի 18-ին, ժամը 11:00-ին:

Հայաստան
Ստորագրահավաք. բժիշկները խիստ պատիժ են պահանջում բռնություն կիրառողների նկատմամբ
Նախորդ

Ստորագրահավաք. բժիշկները խիստ պատիժ են պահանջում բռնություն կիրառողների նկատմամբ

Հայաստանի չեմպիոնը պարտվեց նվազագույն հաշվով. հաղթանակը երկրորդ խաղում ամեն ինչ կփոխի
Հաջորդ

Հայաստանի չեմպիոնը պարտվեց նվազագույն հաշվով. հաղթանակը երկրորդ խաղում ամեն ինչ կփոխի