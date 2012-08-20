Սուրենյանց այգու հարցով դատական քննությունը ընդհատվել է. կատարվելու է փորձաքննություն
Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Ալվարդ Հունանյանն այսօր կասեցրել է Սուրենյանց փողոցի բնակիչներն ընդդեմ «Մեծ Մհակ» ընկերության դատական գործի քննությունը:
Դատական գործընթացը կվերսկսվի այն բանից հետո, երբ համալիր փորձագիտական քննություն անցկացվի՝ պարզելու, թե արդյոք այգում ծառերը արմատախիլ են արվել:
Այս մասին Epress.am-ին հայտնել է բնապահպան ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանը:
Դատաշինարատեխնիկական փորձաքնություն անցկացնելու միջնորդությունը ներկայացրել է բնակիչների շահերի պաշտպան Մնացական Ղազարյանը:
«Մեծ Մհակի» ներկայացուցիչը առարկել է, սակայն դատավորը բավարարել է միջնորդությունը: Այսօրվա նիստի ընթացքում ընկերության ներկայացուցիչը, թեև չի ընդունել, որ ծառեր են հատվել այգում, սակայն ասել է, որ քանի որ տարածքը սեփականաշնորհված է, ուստի ընկերությունը կարող է անել այն, ինչ ուզում է:
Հիշեցնենք, որ բնակիչները բողոքում են, որ Սուրենյանց այգում ծառեր են արմատախիլ արվել, ցանկապատներ են տեղադրվել և առաջիկայում նախատեսվում են գրասենյակ կամ ռեստորան կառուցել, սակայն հանրային լսումներ չեն կազմակերպել, բնակիչներին տեղյակ չեն պահել: