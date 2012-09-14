Ավտովթարում տուժած Իրանի քաղաքացիները դուրս են գրվել Սևանի հիվանդանոցից
Երեկ ժամը 16.40 սահմաններում Սևանա լճի «Ախթամար» թերակղզու մոտակայքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժած Իրանի Իսլամական Հանրապետության ութ քաղաքացիները արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից: Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում հայտնել է Սևան քաղաքի հիվանդանոցի բուժգծով փոխտնօրեն, վիրաբույժ Արսեն Մարգարյանը: Նրանք հիվանդանոց էին տեղափոխվել գանգուղեղի վնասվածներով և ուղեղի ճնշումներով:
«Տուժածներից երեքի վիճակը կարգավորվել է, տեղափոխվել են Երևան, որտեղ նրանց չեն հոսպիտալացրել: Մնացածին ամբուլատոր բուժօգնություն է ցուցաբերվել: Մեր կողմից ամեն ինչ արվել է՝ հետազոտություններ, ռենտգեն, դեղորայքային օգնություն, այնուհետ, երբ վիճակները կայունացել է, նրանք դուրս են գրվել: Սկզբում միայն վարորդի վիճակն էր ծանր, որը հետո կարգավորվեց», - նշել է Մարգարյանը:
Հիշեցնենք, որ երեկ իրար էին բախվել երկու Scania մակնիշի իրանական պետհամարանիշներով ավտոբուսները, ինչի հետևանքով ութ քաղաքացիներ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին Սևան քաղաքի հիվանդանոց: