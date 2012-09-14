2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայկական ընկերությունը տուգանվելու է իրեն ուրիշներից գերադասելու համար

«Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ» ընկերությունը պատասխանատվության է ենթարկվել Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական Հանձնաժողովի (ՏՄՊՊՀ) կողմից անբարեխիղճ գովազդի համար:

Հանձնաժողովի այսօրվա նիստում նշվել է, որ ուսումնասիրություններ են իրականացվել գովազդային շուկայում՝ բացառելու այնպիսի գովազդների տարածումը, որոնք պարունակում են անհարկի համեմատություններ կամ որակումներ՝ նույն գործունեությանբ զբաղվող այլ տնտեսվարողների հանդեպ:

«Ընկերությունն իրեն հավասար մրցակից չունի ոչ միայն Հայաստանում, այլև՝ ողջ տարածաշրջանում», - եթեր հեռարձակվող այս գովազդի հեղինակը քարերի ներկրմամբ և իրացմամբ զբաղվող «Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ» ընկերությունն է:

Հանձնաժողովը նշում է, որ օրենքն արգելում է այնպիսի գովազդների պատրաստումը, որը վերաբերում է այլ տնտեսվարողների դիրքի և նրանց արտադրած ապրանքների համեմատություններին:

ՏՄՊՊՀ-ի որոշմամբ, ընկերության նկատամամբ կիրառվելու է խիստ պատժաչափ, որպեսզի այն կանխարգելիչ նշանակություն ունենա այլ տնտեսվարողների համար:

Համաձայն օրենսդրական նոր փոփոխությունների, անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորման դեպքում տուգանքի չափը հաշվարկվում է տնտեսվարողի տարեկան հասույթի հիման վրա: ՏՄՊՊՀ-ը դիմել է ՊԵԿ՝ ստանալու այդ մասին տեղեկատվությունը:

Տեսանյութեր
Սահակյանը չի հավատում Հայրապետյանի հարցազրույցի իսկությանը, բայց գործընկերոջ ասածներն իր համար «սովորական բան են»
Նախորդ

Սահակյանը չի հավատում Հայրապետյանի հարցազրույցի իսկությանը, բայց գործընկերոջ ասածներն իր համար «սովորական բան են»

Հայաստանյան «Մանգոն» զեղչերի մասին կեղծ տեղեկատվություն է տարածում. ՏՄՊՊՀ
Հաջորդ

Հայաստանյան «Մանգոն» զեղչերի մասին կեղծ տեղեկատվություն է տարածում. ՏՄՊՊՀ