2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Չեմպիոնների Լիգայում հայտնի են փլեյ-օֆի մասնակիցները. Մխիթարյանի թիմը խմբում երկրորդն է

Չեմպիոնների Լիգայի 2012 թվականի ծրագիրն ավարտվեց, հայտնի են բոլոր 16 թիմերը, որոնք փետրվարին կշարունակեն պայքարը գավաթի համար:

Դեկտեմբերի 5-ի հանդիպումներում անակնկալներ չգրանցվեցին, հիմնականում հաղթեցին նրանք, ում այդ հաղթանակը ավելի շատ էր պետք:

E խմբում չարդարացան Լոնդոնի «Չելսիի» հույսերը: Թիմը 6:1 խոշոր հաշվով սեփական հարկի տակ հաղթեց դանիական «Նորդշյելանդին», սակայն Դոնեցկում «Շախտյորը», որի կազմում հանդես է գալիս Հենրիխ Մխիթարյանը, չկարողացավ պարտության մատնել Թուրինի «Յուվենթուսին»: Չեմպիոնների Լիգայի գործող չեմպիոնը միայն այդ պարագայում կարող էր պայքարը շարունակել, սակայն «Յուվեն» մրցակցի հարկի տակ 1:0 հաշվով պարտության մատնեց ուկրաինական ակումբին: Միակ գնդակը սեփական դարպասը երկրորդ խաղակեսում ուղարկեցին դաշտի տերերը, ինքնագոլի հեղինակ դարձավ Ալեքսանդր Կուչերը: Այսպիսով, իտալացիները խմբում առաջին տեղը զբաղեցրեցին, իսկ «Շախտյորը» փլեյ-օֆ դուրս եկավ երկրորդ տեղից:

Որոշակի ինտրիգ կար նաև G խմբում, որտեղ պորտուգալական «Բենֆիկան» ձգտում էր հաղթանակ տոնել Բարսելոնայում: Չնայած կատալոնացիները խաղում էին կիսապահեստային կազմով, իսկ Լիոնել Մեսսին խաղադաշտ դուրս եկավ միայն երկրորդ կեսին, «Բենֆիկան» չկարողացավ գրավել մրցակցի դարպասը՝ հանդիպումն ավարտելով գոլազուրկ ոչ-ոքիով: Ուղեգրի համար պայքարում «Բենֆիկայի» հիմնական մրցակիցը՝ «Սելտիկը», սեփական հարկի տակ հաղթեց «Սպարտակին» և շրջանցեց պորտուգալական ակումբին:

Նշենք, որ 85-րդ րոպեին Մեսսին բախվես «Բենֆիկայի» դարպասապահ Արտուրի հետ և վնասեց ծունկը: Ինչպես խաղից հետո նշել է «Բարսելոնայի» մարզիչ Տիտո Վիլանովան, Մեսսի վիճակի մասին բժիշկները կկարողանան զեկուցել դեկտեմբերի 6-ին: Մարզիչի խոսքով՝ նախնական տպավորաթյունն այն է, որ վնասվածքը շատ լուրջ չէ: Հիշեցնենք, որ Մեսսին 2012թ. ընթացքում արդեն 84 գնդակ է խփել, և գերմանացի հարձակբող Գերդ Մյուլլերի ռեկորդը բարելավելու համար նրան մնացել է երկու գոլ խփել:

E խումբ

Չելսի (Անգլիա) – Նորդշյելանդ (Դանիա) 6:1

Շախտյոր (Ուկրաինա) – Յուվենթուս (Իտալիա) 0:1

Յուվենթուս - 12, Շախտյոր -10, Չելսի – 10, Նորդշյելանդ – 1

Շախտյորը հաջորդ փուլ է դուրս եկել Չելսիի հետ խաղերում ավելի լավ ցուցանիշներ գրանցելու համար

F խումբ

Լիլ (Ֆրանսիա) - Վալենսիա (Իսպանիա) 0:1

Բավարիա (Գերմանիա)  – ԲԱՏԵ (Բելառուս) 4:1

Բավարիա – 13, Վալենսիա – 13, ԲԱՏԵ – 6, Լիլ - 3

 G խումբ

Բարսելոնա (Իսպանիա) – Բենֆիկա (Պորտուգալիա) 0:0

Սելտիկ (Շոտլանդիա) – Սպարտակ (Ռուսաստան) 2:1

Բարսելոնա - 13, Սելտիկ – 10, Բենֆիկա – 8, Սպարտակ - 3

H խումբ

Մանչեսթեր Յունայթեդ (Անգլիա) – Կլուժ (Ռումինիա) 0:1

Բրագա (Պորտուգալիա) – Գալաթասարայ (Թուրքիա) 1:2

Մանչեսթեր Յունայթեդ – 12, Գալաթասարայ – 10, Կլուժ – 10, Բրագա - 3

Գալաթասարայը հաջորդ փուլ է դուրս եկել Կլուժի հետ խաղերում ավելի լավ ցուցանիշներ գրանցելու համար

Հայաստան
Ծառուկյանը համոզված է՝ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարում են կոռումպացվածները
Նախորդ

Ծառուկյանը համոզված է՝ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարում են կոռումպացվածները

Սարգսյան-Պուտին հանդիպման ժամանակ ՌԴ նախագահը խնդրել է կողմնորոշվել. աղբյուր
Հաջորդ

Սարգսյան-Պուտին հանդիպման ժամանակ ՌԴ նախագահը խնդրել է կողմնորոշվել. աղբյուր