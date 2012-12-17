2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Մատաղիսի գործով վճիռը կհրապարակվի վաղը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Վաղը՝ դեկտեմբերի 18-ին, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կհրապարակվի Մատաղիսի գործով վճիռը: Դատարանը արդեն շուրջ 4 տարի է՝ քննում է Մատաղիսի զորամասում 2003 թ. զինծառայողներ Ռոման Եղիազարյանի և Հովսեփ Մկրտումյանի սպանության գործը, որում մեղադրանք է առաջադրվել նույն զորամասի զինծառայողներ Արայիկ Զալյանին, Ռազմիկ Սարգսյանին և Մուսա Սերոբյանին: «Բանակն իրականում» նախաձեռնող խումբը նշում է, որ մեղադրանքի հիմքում դրված է միայն Ռազմիկ Սարգսյանի կեղծ ինքնախոստովանական ցուցմունքը, որը կորզվել է խոշտանգումների և բռնության միջոցով, ինչի մասին բազմիցս հայտարարել են մեղադրյալները:

2006թ. ամբաստանյալներն ազատ են արձակվել, քանի որ նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը փոխվել է երկրից չհեռանալու մասին ստորգրությունով:

2012թ. դեկտեմբերի 4-ին դատախազները միջնորդել են և փոխել են մեղադրանքը: Նախկինում ցմահ ազատազրկում էր սահմանված, իսկ այժմ  մեղադրանքը փոխվեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 6-րդ և 14-րդ կետերով, որոնք ենթադրում են 7-8  տարվա ազատազրկում:

«Հույս ունենք, որ հասարակության ուշադրության կենտրոնում գտնվող այս գործը վաղն իր դրական հանգուցալուծումը կստանա և անմեղ երիտասարդները կարդարացվեն»,- ասված է «Բանակն իրականում» նախաձեռնության տարածած հաղորդագրության մեջ:

Հիշեցնենք, որ դատավարության ընթացքից դժգոհ է նաև տուժող կողմի իրավահաջորդները: Նրանք  ևս պայքարում են ամբաստանյալ տղաների ազատ արձակման և իրական մեղավորների բացահայտման համար:

Տեսանյութը՝ «Բանակն իրականում» նախաձեռնության

Հայաստան
«Ժառանգության» հավաքը միտված է «կամրջել քաղաքացիական հասարակության և քաղաքական գործընթացների միջև արհեստական ջրբաժանը»
Նախորդ

«Ժառանգության» հավաքը միտված է «կամրջել քաղաքացիական հասարակության և քաղաքական գործընթացների միջև արհեստական ջրբաժանը»

Փաշինյանն ասել է՝ որն է «Ապահով Հայաստան կառուցելու ալգորիթմը», և մեջբերում արել Սերժ Սարգսյանից
Հաջորդ

Փաշինյանն ասել է՝ որն է «Ապահով Հայաստան կառուցելու ալգորիթմը», և մեջբերում արել Սերժ Սարգսյանից