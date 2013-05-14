«Բանակը պետք է «մարտի 1»-երի և ընտրությունների համար». ազատամարտիկների ակցիայի մասին
Պատերազմ սկսելու դեպքում Հայաստանի պաշտպանական համակարգի կառավարումը կկազմալուծվի, ու սա շատ լուրջ վտանգ է: Մի մասը ուղղակի կփախչի, մեծ մասն իր անկարողության պատճառով ոչ մի բան չի կարողանա անել: Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, խոսելով բանակի խնդիրների մասին, ասել է պահեստազորի գնդապետ, մասնագիտությամբ իրավաբան Վարուժան Ավետիսյանը (լուսանկարում):
«Նկատի ունեցեք, որ պաշտպանական և ամբողջ կառավարման համակարգի վերին օղակը ռազմավարական մակարդակի գիտելիքներ և ունակություններ չունի: Նրանք չեն պատրաստվել պետություն կամ բանակ կառավարելու համար. պետական ադմինիստրացիայի դրածոներ են՝ ինչպես բանակում, այնպես էլ ամբողջ պետական համակարգում: Բանակը, ըստ էության, կառավարող վարչախմբին պետք է իր ազդեցությամբ ինչպես ընտրությունների ժամանակ այդ զանգվածին կախման մեջ գործադրելու և որպես կրակող զանգված պահելու համար, այնպես էլ 2008 թվականի մարտի 1-ի տարբերակով ճնշումներ գործադրելու նպատակով», - նշել է Ավետիսյանը՝ հավելելով, որ, ի պատիվ բանակի, այն մարտի 1-ի դեպքերին անմիջական մասնակցություն չունեցավ, չնայած բանակի ներկայաությունը ծանր հոգեբանական ազդեցություն ունեցավ ժողովրդի վրա:
Որպես դրական գործոն Ավետիսյանը նշել է մի քանի օր շարունակվող ազատամարտիկների ակցիան և ժողովրդի կենսունակությունը, ինչը վկայում է «առողջության մեծ ռեսուրսի մասին»:
«Հարվածի (պատերազմը սկսելուց հետո – Epress.am) առաջին ալիքից հետո ինքնակազմակերպում տեղի կունենա ու ավելի ցածր օղակներում մարդիկ առաջ կգան ու վիճակը կփոխվի», - նշել է Ավետիսյանը:
Նա կարծիք է հայտնել, որ ազատամարտիկների պահանջները չեն բավարարվելու և հարցին արմատական լուծում չի տրվելու:
«Շատ թերահավատ եմ, կարծում եմ՝ որոշակի լուծումներ կլինեն: Կառավարող վերնախավը ոչ միայն չի սիրում իր զինվորներին, այլ նաև ատում է, իսկ քանի որ մեր իշխանական համակարգը մակաբուծական-սպառողական է, նրա համար ազատամարտիկը արժեք չունի, այլ ուղղակի, վախենալով հասարակական հնչեղությունից ու այսօր Հայաստանում ձևավորվող ազգային ազատագրական պայքարի գետի հունի մեջ մի վտակի ավելացումից, իշխող վարչախումբը պարզապես կարող է իրեն հայտնի ու հասու մեթոդներով ցրել այդ մարդկանց, համոզել, խոստումներ տալ, փոքր-ինչ բարելավել նրանց վիճակը», - ասել է բանախոսը:
Ավետիսյանի պնդմամբ՝ արդյունքը մասնակի է լինելու, բայց միևնույն է՝ հարցի վերջնական լուծում չի լինի:
«Մեր արժանապատվության կենդանի կրողները այդպես էլ մնում են անտեսված, ու հասկանալի է, որ ազգը դրան համարժեք պատասխան կտա, ու առաջին շարքերում կլինեն ազատամարտիկները», - եզրափակել է գնդապետը: