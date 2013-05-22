2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Բագրատյանը վարչապետին հարցրել է փոքր սեփականատերերի իրավունքներից

ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանբտ Բագրատյանն այսօր Ազգային ժողովում սեփականատերերի շահերի մասին հարց է բարձրացրել: Խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր դեռևս 90-ականներին սեփականաշնորհումով տարբեր ընկերություններում փոքր բաժնետերեր են դարձել, սակայն այժմ մնացել են առանց որևէ սեփականության:

Բագրատյանը որպես օրինակ է ներկայացրել «Երազ» գործարանի աշխատակից Աբրահամ Ավետիսյանի նամակը, ով իր բաժնի համար 60,000 դրամ է պահանջում:

«Ես մարդը չի իմանում, որ 1996 թվից հետո 9 անգամ գնաճ է եղել, ընդամենը 60 հազար է պահանջում, այն էլ, ի դեպ, երկրից գնալու համար», - ասել է Բագրատյանը:

Ըստ նրա՝ սեփականատերերի իրավունքները ոտնահարվում են նաև այլ ընկերություններում, օրինակ՝ «Հիդրոապարատ»-ում, Հատոցաշինական գործարանում:

Պատասխանելով հարցին՝ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ընդունել է, որ ոլորտում կան խնդիրներ:

«Կառավարությունն այդ հարցով պատրաստ է ինչ լծակներ ուզում եք տրամադրել ձեզ՝ ընդդիմությանը, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել փոքր սեփականատերերի իրավունքները», - ասել է Տիգրան Սարգսյանը՝ առաջարկելով, օրինակ, խնդրի կապակցությամբ հաձնաժողով ստեղծել:

«Երբ ես հարց եմ տալիս, արդեն համագործակցում եմ: Եթե ստեղծեք հանձնաժողով, խնդրեմ, ես  կիմիանամ»,- պատասխանել է Հրանտ Բագրատյանը:

Հայաստան
Զինված ուժերն օգտագործվել են խաղաղ հավաքի դեմ. պահանջում են քրեական գործ հարուցել
Նախորդ

Զինված ուժերն օգտագործվել են խաղաղ հավաքի դեմ. պահանջում են քրեական գործ հարուցել

Հայաստանն Իրանից գազ չի կարող ստանալ բարձր գնի պատճառով. նախարար
Հաջորդ

Հայաստանն Իրանից գազ չի կարող ստանալ բարձր գնի պատճառով. նախարար