2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայաստանի շրջաններում այսօր կրկին կարկուտ է տեղացել

Հունիսի 3-ին, ժամը 13.30-ից մինչև 15.30-ը Շիրակի մարզի Աղին, Հայկաձոր, Սառնաղբյուր, Լեռակերտ, Բագրավան, Լանջիկ, Ձիթհանկով, Ջրափի, Արագածոտնի մարզի Հակկո, Գետափ, Մաստարա, Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղերում, իսկ ժամը 17.00-ից մինչև 17.15-ը Տավուշի մարզի Պտղավան, Լճկաձոր, Հաղթանակ, Զորական, Տավուշ և Չինչին գյուղերում, ինչպես նաև Նոյեմբերյան և Բերդ քաղաքներում ու շրջակա տարածքներում կարկուտ է տեղացել: Այս մասին հայտնում  է ԱԻՆ-ը՝ ավելացնելով, թե նշված  տարածքները չեն վերահսկվում ՀՀ ԱԻՆ «ՄԵՎԱՆԾ» ՊՈԱԿ-ի կողմից:

Հայաստան
Մարդասպանին 100 հազար դոլարով անմեղսունա՞կ են ճանաչել. ակցիա Դատախազության մոտ
Նախորդ

Մարդասպանին 100 հազար դոլարով անմեղսունա՞կ են ճանաչել. ակցիա Դատախազության մոտ

Հաջորդ

Ջրվեժում երթևեկությունը պարալիզացված էր, Սերժ Սարգսյանը քեֆի էր մասնակցում. թերթ