2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ԿԲ-ն բանակցում է, որ Paypal-ի ծառայությունների սահմանափակումները Հայաստանի համար հանվեն

ՀՀ Կենտրոնական բանկն արձագանքել է հայաստանցի ծրագրավորողների նամակին, որում վերջիններս ԿԲ նախագահ Արթուր Ջավադյանին առաջարկել էին համագործակցության շուրջ բանակցություններ սկսել Google-ի հետ: 

Google AdSense համակարգը ստեղծված է վեբկայքեր հրապարակողներին իրենց  կայքերում գովազդ տեղադրելու և այդ գովազդի հղումներով անցնելու համար գումարներ վճարելու նպատակով: Google AdSense համակարգի միջոցով վաստակած գումարները կարող են փոխանցվել կայքը հրապարակող կազմակերպության բանկային հաշվին EFT – Electronic Fund Transfer համակարգի օգնությամբ, նշում է ԿԲ-ն:

«Ցավոք, այդ համակարգն այս պահին 257 երկրներից սպասարկվում է միայն 29-ում: Դրանց թվում են Եվրամիության 28-երկրներից 18-ը, Ավստրալիան, Կանադան, Հոնկոնգը,  Իսրայելը, Ճապոնիան, Մեքսիկան, Նոր Զելանդիան, Նորվեգիան, Շվեյցարիան, Թուրքիան, ԱՄՆ-ն: Աստիճանաբար այդ ցանկում ներառվում են նաև այլ երկրներ, այդ թվում՝ նաև արևելյան Եվրոպայի և Ասիայի երկրները», - ասված է հաղորդագրության մեջ:

Ինչ վերաբերում է Paypal համակարգից օգտվելուն, ապա ՀՀ տարածքից գրանցված օգտագործողները կարող են այդ համակարգի միջոցով կատարել փոխանցումներ, սակայն չեն կարող միջոցներ հաշվեգրել իրենց Paypal հաշիվներին և ՀՀ տարածքում գտնվող բանկային հաշիվներին, հայտնում է ԿԲ-ն ու հավելում, որ իրենք բանակցում են և շարունակելու են ուղիներ փնտրել Paypal համակարգի ծառայությունների սահմանափակումները ՀՀ համար հանելու ուղղությամբ:

«Վերոհիշյալ ընկերություններն առևտրային կազմակերպություններ են և իրենց բիզնես-քաղաքականությունն իրականացնում են սեփական ռազմավարությունից և տնտեսական հաշվարկներից ելնելով: Մինչդեռ այդ քաղաքականության վրա կարող են ներազդել նաև պրոֆեսիոնալ համայնքները և խմբերը՝ սեփական բիզնես-պահանջարկն այդ կազմակերպություններին բացահայտ ձևով ցուցադրելով:

Մեր շփումները Paypal ընկերության հետ ցույց են տվել, որ ՀՀ մասնավոր հատվածից այդ ընկերությունը դեռևս բավարար ազդակներ չի ստացել», - ասված է նամակում:

Հայաստան
Հրաչյա Հարությունյանն ապահովված է երկու փորձառու փաստաբաններով և թարգմանիչով, վստահեցնում է ԱԳՆ-ն
Նախորդ

Հրաչյա Հարությունյանն ապահովված է երկու փորձառու փաստաբաններով և թարգմանիչով, վստահեցնում է ԱԳՆ-ն

Հրաչյա Հարությունյանի դուստրը «բացի ծաղրելուց» խնդրում է աջակցել հորը
Հաջորդ

Հրաչյա Հարությունյանի դուստրը «բացի ծաղրելուց» խնդրում է աջակցել հորը