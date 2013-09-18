Տավուշում տղամարդը մոր ներկայությամբ սպանել է եղբորը և դիակը թաղել այգում
Սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 13.50-ին, ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության և Իջևանի բաժնի ծառայողները, սպանություն կատարելու կասկածանքով, բաժին բերման են ենթարկել 47-ամյա Գառնիկ Խոջայանին:
Նա խոստովանել է, որ օգոստոսի 21-ին, ժամը 00.30-ի սահմաններում, իրենց տանը, մոր` Փառանձեմ Խոջայանի ներկայությամբ, կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է եղբոր` 43-ամյա Հարություն Խոջայանի հետ, որի ընթացքում աթոռի կոտրված մասով հարվածներ է հասցրել նրա գլխին: Վերջինս ստացած մարմնական վնասվածքներից մահացել է: Դեպքը թաքցնելու նպատակով, նույն օրը, ժամը 22.00-ից 23.00-ն ընկած ժամանակահատվածում, Գառնիկ Խոջայանը եղբոր դիակը թաղել է իրենց տանը կից այգում:
Ոստիկանության լրատվական ծառայության փոպանցմամբ՝ Հարություն Խոջայանի դիակը այգու վերջնամասից հայտնաբերվել և տեղափոխվել է դիահերձարան: Հանգամանքները պարզվում են:
Գառնիկ Խոջայանը ձերբակալված է: