2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Տավուշում տղամարդը մոր ներկայությամբ սպանել է եղբորը և դիակը թաղել այգում

Սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 13.50-ին, ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության և Իջևանի բաժնի ծառայողները,  սպանություն կատարելու կասկածանքով, բաժին բերման են ենթարկել 47-ամյա Գառնիկ Խոջայանին:

Նա խոստովանել է, որ օգոստոսի 21-ին, ժամը 00.30-ի սահմաններում, իրենց տանը, մոր` Փառանձեմ  Խոջայանի  ներկայությամբ, կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է եղբոր` 43-ամյա Հարություն Խոջայանի հետ, որի ընթացքում աթոռի կոտրված մասով հարվածներ է հասցրել նրա գլխին: Վերջինս ստացած մարմնական վնասվածքներից մահացել է: Դեպքը թաքցնելու նպատակով, նույն օրը, ժամը 22.00-ից 23.00-ն ընկած ժամանակահատվածում, Գառնիկ Խոջայանը եղբոր դիակը թաղել է իրենց տանը կից այգում:

Ոստիկանության լրատվական ծառայության փոպանցմամբ՝ Հարություն Խոջայանի դիակը այգու վերջնամասից հայտնաբերվել և տեղափոխվել է  դիահերձարան: Հանգամանքները պարզվում են:

Գառնիկ  Խոջայանը ձերբակալված է:

Հայաստան
Կոզեռնի բնակիչները թույլ չեն տա, որ իրենց թաղամասի հողերը նվիրեն նախկին վարչապետի հիմնադրամին
Նախորդ

Կոզեռնի բնակիչները թույլ չեն տա, որ իրենց թաղամասի հողերը նվիրեն նախկին վարչապետի հիմնադրամին

Երաշխավորագիրը չօգնեց. Առաքելյանը շարունակելու է կալանքի տակ մնալ (ՎԻԴԵՈ)
Հաջորդ

Երաշխավորագիրը չօգնեց. Առաքելյանը շարունակելու է կալանքի տակ մնալ (ՎԻԴԵՈ)