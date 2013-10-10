ՀՅԴ-ն լռում է, ՀՅԴ-ականները շարունակում են պաշտոններ ստանալ
Դաշնակցությունը լռության ուխտ է կնքել՝ ներկա փուլում չխոսելու քաղաքական որոշում կայացնելով: «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը նշում է, որ այդ տեղեկությունը հաստատել է կուսակցության պատասխանատուներից մեկը, ում անունը չի նշվում:
Թերթը փորձել է պարզաբանում ստանալ, թե ինչպես են ԱԺ-ում ընդդիմադիր ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները պաշտոններ ստանում, սակայն ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ Հրանտ Մարգարյանը, լսելով հարցը, հայտարարել է, որ Հայաստանում չէ, իսկ ՀՅԴ ղեկավար կազմի մյուս անդամները հեոախոսազանգերին չէին պատասխանել:
Թերթը հիշեցնում է, որ ընդդիմադիր համարվող Դաշնակցության ներկայացուցիչները հերթով տարբեր պաշտոններ են ստանում՝ Վահան Հովհաննիսյանը նշանակվելու է Գերմանիայում ՀՀ դեսպան, իսկ Արամայիս Գրիգորյանն արդեն իսկ այսօր կարող է նշանակվել Արարատի մարզպետի պաշտոնում:
Գրիգորյանի եղբայրը՝ Արայիկ Գրիգորյանը, 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին մեծամասնական ցուցակով պատգամավոր է ընտրվել թիվ 18 ընտրատարածքից, և այն ժամանակ նրան սատարում էր Սերժ Սարգսյանը: Բացի դա, «ՀԺ»-ն գրում է, որ խոսվում է ՀՅԴ-ական Հրայր Կարապետյանին Սանկտ Պետերբուրգում հյուպատոս նշանակելու մասին: