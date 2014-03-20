ԱՄՆ դեսպանը ափսոսանք է հայտնել Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշման կապակցությամբ
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, այսօր ելույթ ունենալով «ՆԱՏՕ և Հարավային Կովկաս՝ ռազմավարական մոտեցում տարածաշրջանի անվտանգությանը» թեմայով խորհրդաժողովին, ափսոսանք է հայտնել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման վերաբերյալ, որն արտահայտել է Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում, փոխանցում է «Ազատություն» ռադիոկայանը:
«Բրիտանիայի դեսպանը շատ հստակ խոսեց՝ քննադատելով Ռուսաստանի ապօրինի գործողությունները Ղրիմում: Մենք ռուսների հետ կապի մեջ ենք եղել ամեն օր՝ մենք, բրիտանացիները, գերմանացիները, բոլորը: Լավրով-Քերի բանակցություններ էին ընթանում, բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ Բարաք Օբամայի և Վլադիմիր Պուտինի միջև: Այնպես որ, մենք լսում էինք ռուսական կողմին, առաջարկում խաղաղ կարգավորման բազմաթիվ տարբերակներ, եթե անվտանգության խնդիրներ կային Ղրիմում ապրող ռուսների համար: Շատ բան կար, որ նրանք կարող էին անել, սակայն չարեցին»,- հայտարարել է Հեֆերնը։
Նա շեշտել է, որ Բրիտանիայի դեսպանի բնորոշումը՝ Ռուսաստանի ապօրինի գործողությունների մասին, նաև կիսում են Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն:
Հիշեցնենք, որ, ըստ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության, Սերժ Սարգսյանն ու Վլադիմիր Պուտինը արձանագրել են, որ Ղրիմի հանրաքվեն «հանդիսանում է ազատ կամարտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը»: