2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ծառուկյանն իր թեկնածությունն է առաջադրելու նախագահի պաշտոնում․ «Ժողովուրդ»

ԲՀԿ առաջնորդ, օլիգարխ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստվում է առաջիկայում հայտարարել, որ սպասվող նախագահական ընտրությունների ժամանակ իր թեկնածությունն առաջադրելու է՝ լինեն դրանք հերթական, կամ՝ արտահերթ: Այս մասին գրում է «Ժողովուրդ» օրաթերթը՝ հղում կատարելով իր աղբյուրներին։

Թերթին հասած տեղեկությունների համաձայն, «Ազատամարտի նվիրյալներ» և «Երդվյալ ազատամարտիկների միություն» հկ-ների կորիզի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ նման կտրուկ շեշտադրությամբ հայտարարություն է արել։

«Ազատամարտիկները Ծառուկյանից պահանջել են երաշխիքներ, թե ինչու պետք է վստահեն իրեն, ինչին ի պատասխան ԲՀԿ նախագահն ասել է, թե այս անգամ ինքը վճռական է տրամադրված ու կես քայլ հետ չի գնա», ֊ գրում է թերթը:

«Ժողովուրդ»-ը կապվել է ԲՀԿ առաջնորդի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանի հետ, ով խոստացել է ճշտել ու պատասխանել, բայց այդպես էլ ոչինչ չի ասել։  

Հայաստան
Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակումից հետո մարզպետարանում ազատման դիմումներ են գրում․ «Ժողովուրդ»
Նախորդ

Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակումից հետո մարզպետարանում ազատման դիմումներ են գրում․ «Ժողովուրդ»

Թուրքիայում Էրդողանին քննադատող լրագրողները մահվան սպառնալիքներ են ստացել
Հաջորդ

Թուրքիայում Էրդողանին քննադատող լրագրողները մահվան սպառնալիքներ են ստացել