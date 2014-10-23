2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Նախարարության պայքարը հասել է վարչապետի եղբոր ձկնաբուծարաններին և առաջ չի շարժվում․ «Հրապարակ»

Բնապահպանության նախարարությունն անցյալ տարվա հուլիսից պայքար է սկսել Արարատյան դաշտավայրում անօրինական արտեզյան հորերի դեմ, որոնք գտնվում են Արմավիրի և Արարատի ձկնաբուծարաններում, գրում է «Հրապարակ» օրաթերթը:

Թերթն ընդգծում է, սակայն, որ գործընթացը դժվար է առաջ գնում։

«Ամեն մի հոր փակելիս, տույժ ու տուգանք սահմանելիս, նախարարություն են զանգում Արարատի մարզի փոքր ու միջին պաշտոնյաներ: Այս պահին նախարարության խումբը հասել է Ջոնիկ Աբրահամյանի հովանու տակ գործող ձկնաբույծներին, որոնք անձեռնմխելի են: Մեր տեղեկություններով՝ 4 ձկնաբուծական տնտեսություններ կան, որոնք նրա հովանու տակ են և անօրինական են գործում՝ «Հերիքնազ Դալլաքյան», «Մխչյան ֆիշ», «Օմեգաֆիշ», «Էկոֆիշտրենդ» ձկնաբուծարանները: Վերջին երկուսը նաև ԲՀԿ-ի հետ են կապված: Դրանցից երկուսը նախարարությունն ընդհանրապես չի կարող մտնել, որովհետև առանց համաձայնեցնելու վերևների հետ դա հնարավոր չէ: Մյուս երկու տնտեսություններ մուտքը խոչընդոտվել է բարձրաստիճանների զանգերով», ֊ գրում է «Հրապարակ»֊ը:

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում

Հայաստան
19 միլիոնատեր․ Գագիկ Ծառուկյանը պաշտոնապես ԱԺ֊ի ամենահարուստ պատգամավորն է․ «168 ժամ»
Նախորդ

19 միլիոնատեր․ Գագիկ Ծառուկյանը պաշտոնապես ԱԺ֊ի ամենահարուստ պատգամավորն է․ «168 ժամ»

ԵՏՄ֊ին անդամակցելու հետևանքով տարեկան գնաճը կկազմի 7 տոկոս․ «ՀԺ»
Հաջորդ

ԵՏՄ֊ին անդամակցելու հետևանքով տարեկան գնաճը կկազմի 7 տոկոս․ «ՀԺ»