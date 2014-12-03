ՀՅԴ-ն չի կարող դեմ լինել. Արծվիկ Մինասյանը՝ ԵՏՄ պայմանագրի մասին
Հայաստանի՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալն ընդամենը ընթացիկ մի գործընթաց է և գոյություն ունեցող վիճակի դե֊յուրե ամրագրումն է: Այս մասին այսօր ԱԺ-ում ասել է ՀՅԴ խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը:
«ՀՅԴ-ն չի կարող դեմ լինել», ֊ ասել է պատգամավորը:
Մինասյանը չի ընդունում ոչ այն կարծիքը, թե, ԵՏՄ-ին միանալով, Հայաստանը կործանվում է, ոչ էլ հակադիր կարծիքը, թե սրանով սկսվում է մի լուսավոր շրջան: Ըստ պատգամավորի՝ այդ որոշումն ընտրություն էր եվրոպական արժեքային համակարգի և ֆիզիկական անվտանգություն ունենալու միջև:
«Բնական է ֆիզիկական գոյությունն ընտրելը: Հարց է առաջանում՝ արդյոք դա (ԵՏՄ մտնելը) կերաշխավորի մեր անվտանգությունը: Բացարձակապես՝ ոչ: Բայց հակառակը, ԵՄ֊ի հետ պայմանագիր ստորագրելը վստահաբար կվնասեր անվտանգությանը: Սա է որոշման կայացման հիմքը»,- ասել է Արծվիկ Մինասյանը:
Նա վստահություն է հայտնել, որ պայմանագրով նախատեսված արտոնություններով Հայաստանին ոչինչ չի տրվի, եթե հայաստանյան կողմը պրակտիկ գործողություններ չպահանջի:
«Սա առիթ է պահանջներ դնելու, այդ թվում նաև երկաթգծի վերաբացման մասին»,- ասել է նա: