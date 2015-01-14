Ընտանեկան նորմերի հարցում Հայաստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղզստանը պահպանողական են․ հետազոտություն
Հետխորհրդային երկրներում ընտանեկան արժեքների և սեքսուալ նորմերի մասին հասարակական պատկերացումները խիստ տարբեր են՝ կախված երկրում տնտեսության զարգացվածությունից և կրոնի տարածվածությունից: Այս եզրակացությանն են եկել Սանկտ Պետերբուրգի համեմատական սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի մասնագետները Սոֆյա Լոպատինան, Վերոնիկա Կոստենկոն և Էդուարդ Պոնարինը: Վերլուծություններն իրականացնելու համար սոցիոլոգներն օգտագործել են «Արժեքների համաշխարհային հետազոտությունը» (World Values Survey, WVS):
Ռուսաստանցի հետազոտողների աշխատությունը ցույց է տալիս, որ ընտանեկան նորմերի հարցում մարդիկ ավելի լիբերալ են Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Բելառուսում: Ավելի պահպանողական են մահմեդական երկրները՝ Ուզբեկստան, Ադրբեջան և Ղրղզստան, սակայն որոշ ցուցանիշներով նույնիսկ նրանք զիջում են Հայաստանին։ Օրինակ, հարցված հայաստանցիների 16 տոկոսն է արդարացնում աբորտները, մինչամուսնական սեռական կապերն ու ամուսնալուծություններին: Դա ամենացածր տոկոսն է հետազոտության մեջ ներկայացված բոլոր երկրների շարքում։
1. Արդարացնում են աբորտները, մինչամուսնական կապերը և ամուսնալուծությունները
2. Կրոնականության մակարդակը հետազոտվող երկրներում
Հետազոտությունը ցույց է տալիս նաև, որ հետխորհրդային տարածքում միջին տարիքի մարդիկ (35-45 տարեկան) ավելի լիբերալ են, քան երիտասարդները: Ըստ սոցիոլոգների՝ սա կարող է պայմանավորված լինել այն փաստով, որ այժմ միջին տարիքի մարդիկ կրել են ԽՍՀՄ-ի ուշ շրջանի մոդերնիզացիայի ազդեցությունը: