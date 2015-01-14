2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Պատասխան չստանալու դեպքում գյումրեցիները խոստացան կրկին հավաքվել (թարմացվում է)

18.21 Հավաքվածները հրաժարվել են լքել ռազմաբազայի հարակից տարածքը և պահանջել են, որպեսզի Շիրակի մարզի դատախազ Րաֆֆի Ասլանյանն անմիջապես զանգահարի ՀՀ գլխավոր դատախազին և հստակ տեղեկանա՝ երբ է տրվելու իրենց պահանջի պատասխանը։ Ասլանյանն ասել է, որ այս պահին բանակցություններ են ընթանում, և դրանք առավոտյան շարունակվելու են։ Ակցիայի մասնակիցները հույս են հայտնել, որ մինչև Ավետիսյանների հուղարկավորության արարողությունը պատասխանը կտրվի։ Եթե դա չարվի, մարդիկ խոստացել են կրկին բողոքի ցույց անցկացնել։

17․50 Դեպքի վայր է ժամանել Շիրակի մարզի դատախազ Րաֆֆի Ասլանյանը: Նա հորդորում է մարդկանց  ցրվել: Դրանով, ըստ նրա, պահանջը կշարունակի մնալ օրակարգի մեջ:  

«Ես գնամ, կգամ, ձեզ տեղեկություն կտրամադրեմ: Այստեղ մնալը գործին օգուտ չի տալիս: Ավելի լավ է գնանք դատախազության մոտ, ոստիկանության, որտեղ կուզեք »,- խոստացել է նա:

17․30 Ոոստիկանները մարդկային պատնեշ են կառուցել և թույլ չեն տալիս մոտենալ ռազմաբազային: Մարդիկ գոռում են՝ «հայը հայի դեմ է ելել»:

ժողովրդի կեսը կարողացել է անցնել ոստիկանների կառուցած պատնեշը, սակայն մեծ մասը դեռ հեռու է ռազմաբազայից:

«Ասպարեզի» փոխանցմամբ՝ ռուսական բազայի զինվորները ևս մոտենում են ակցիայի մասնակիցներին՝ վահաններով:

Ռազմաբազայի տարածքում այս պահին մոտ 2000 մարդ է հավաքվել։

Լևոն Բարսեղյանը հայտարարել է, որ իրենք ռազմաբազայի մոտից չեն հեռանալու:

Լրագրողի փոխանցմամբ՝ բազայում զինված զինվորներ են երևում, սակայն նրանք առայժմ չեն միջամտում:

Հայաստանի ոստիկանությունից նոր ուժեր են ուղարկվում ռազմաբազայի շրջան, նրանց ընդունում են հայհոյանքներով:

16.53 Ակցիայի մասնակիցները սպասել են մինչև 16.30-ը, սակայն դատախազությունից պատասխան այդդպես են չեն ստացել։ Փոխարենը՝ նրանց են մոտեցել ոստիկանները և հորդորել կարդալ ՀՀ Դատախազության և Քննչական կոմիտեի հայտարարությունները:

Հայտարարություններում, որոնք հավաքվածների համար առցանց ընթերցել է Լևոն Բարսեղյանը, մասնավորապես, ասված է, որ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը միջոցներ է ձեռնարկում հանցագործության համար քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության ապահովման ուղղությամբ:

«Փաստորեն, այս հայտարարությունների մեջ նոր բան չի ասվում: Դատախազությունը մեր համար մամուլի քարտուղար է աշխատում: Մեր պահանջի պաստասխանն այստեղ չկա»,- ասել է Բարսեղյանը:

Հավաքվածները սկսեցին վանկարկել «ամոթ, ամոթ»:

Այս պահին երթը շարունակվում է դեպի ռուսական 102-րդ ռազմաբազա: Մասնակիցների թիվն ավելանում է։

16.30 Ռուսաստանի հյուպատոսությունից հետո բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ուղևորվել են դեպի մարզպետարան: Մարզպետարանի շենքի մոտ Լրագրողների ասպարեզ ակումբի խորհդրի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը հայտարարել է. «ՀՀ դատախազը երեկ մի խայտառակ բան է ասել: Նա մեջբերումներ է արել ՌԴ սահմանադրությունից: Ուրիշ ոչ մեկը չի կարող դատել, էդ գյադեն Հայաստանում պետք է դատվի առանց արտահանձնման իրավունքի, եթե, իհարկե, ինքն է արել»:

Այնուհետև երթը շարունակվել է դեպի Շիրակի մարզի դատախազության շենքը: Ինչպես փոխանցում է «Ասպարեզ» ակումբի լրագրողը՝ դատախազության շենք տանող ճանապարհը փակ է ավտոմեքենաներով: Ակցիայի մասնակիցները շենքին հասել են ոտքով:

Այստեղ նրանց տեղեկացրել են, որ դատախազությունում հարցով խորհրդակցություն է հրավիրվել: 16.30-ին հայտարարություն է արվելու:

Երթի մասնակիցները վանկարկում էին՝ «մենք ենք տերը մեր երկրի»: Որոշները հակադարձում էին՝ «Պուտինն է տերը»: 

15։ 45 Գյումրի քաղաքում այսօր, ժամը 13։00֊ին ավտոերթ է մեկնարկել, որի մասնակիցները պահանջում են, որ հունվարի 12-ին Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամների սպանությունը հետաքննվի Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից: Ավտոշարասյունը ուղևորվում է դեպի Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսարանի շենք: Ավտոերթին մասնակցում են մոտ 200 մեքենաներ:

Երեկ հայտնի է դարձել, որ հանցագործության կատարման մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովի գործը քննելու է ռուսաստանյան կողմը։

Ավտոերթի մասնակիցները, հասնելով հյուպատոսարանին, կանգնեցրել են ավտեմեքենաները, միացրել են մեքենաների ազդանշանները, իջել մեքենաներից, և այս պահին ակցիան շարունակվում է հյուպատոսարանի շենքի մոտ: Ակցիայի մասնակիցներին ուղեկցում են ոստիկանները։

Նրանք թույլ չեն տալիս ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ Ռուսաստանի հյուպատոսարանի շենքին՝ պատճառաբանելով, որ այսօր սուգ է և ակցիա անելու ժամանակը չէ։

«Մենք ունենք մեկ պահանջ` Պերմյակովը պետք է դատվի Հայաստանում»,- ոստիկաններին ասել է ակցիայի մասնակիցներից մեկը:

Լուսանկարը՝ Լևոն Բարսեղյանի ֆեյսբուքյան էջից

Տեսանյութեր
Թուրքիայի քաղաքացիների 9 տոկոսը գտնում է, որ 2015֊ին երկիրը պետք է ճանաչի Հայոց Ցեղասպանությունը․ հարցում
Նախորդ

Թուրքիայի քաղաքացիների 9 տոկոսը գտնում է, որ 2015֊ին երկիրը պետք է ճանաչի Հայոց Ցեղասպանությունը․ հարցում

Գյումրու սպանությունը և Հայաստանի խարխլվող պետականությունը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Գյումրու սպանությունը և Հայաստանի խարխլվող պետականությունը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)