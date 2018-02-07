2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Տեղահանվածների փլվող տները․ ինչ են պահանջում Ճամբարակում

Մենք հայրենիքը չենք մոռացել, բայց հայրենիքը մեզ մոռացել ա, ասում է Գրիգոր Արամյանը, որը 26 տարի առաջ Ճամբարակ է եկել Արծվաշենից։ Իր բնակատեղին նա բնութագրեց որպես «մի գետնափոր տնակ»։ «Պասպորտով տուն ա, բայց տուն չի էլի», ֊ ասաց նա Epress.am֊ի լրագրողներին՝ խնդրելով նկարահանել այն։ Արամյանը վերջինն էր, ում տուն այցելեցինք Ճամբարակում անցկացրած երկու օրերի ընթացքում։ Ծանր տպավորություն էր, ինչպես և նախորդ տների դեպքում․ ամեն տուն մտնելիս՝ մեզ թվում էր, որ ավելի վատը լինել չի կարող, սակայն հաջորդն էլ ավելի սարսափելի վիճակում էր։

Առավել մանրամասն՝ այստեղ

Նախորդ

19֊ամյա ծննդկանի մահվան առթիվ քրեական գործ է հարուցվել

Երևանում երրորդ փորձից անցկացրեցին Սաակաշվիլիի գրքի շնորհանդեսը
Հաջորդ

Երևանում երրորդ փորձից անցկացրեցին Սաակաշվիլիի գրքի շնորհանդեսը