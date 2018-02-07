Տեղահանվածների փլվող տները․ ինչ են պահանջում Ճամբարակում
Մենք հայրենիքը չենք մոռացել, բայց հայրենիքը մեզ մոռացել ա, ասում է Գրիգոր Արամյանը, որը 26 տարի առաջ Ճամբարակ է եկել Արծվաշենից։ Իր բնակատեղին նա բնութագրեց որպես «մի գետնափոր տնակ»։ «Պասպորտով տուն ա, բայց տուն չի էլի», ֊ ասաց նա Epress.am֊ի լրագրողներին՝ խնդրելով նկարահանել այն։ Արամյանը վերջինն էր, ում տուն այցելեցինք Ճամբարակում անցկացրած երկու օրերի ընթացքում։ Ծանր տպավորություն էր, ինչպես և նախորդ տների դեպքում․ ամեն տուն մտնելիս՝ մեզ թվում էր, որ ավելի վատը լինել չի կարող, սակայն հաջորդն էլ ավելի սարսափելի վիճակում էր։
Առավել մանրամասն՝ այստեղ