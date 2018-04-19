2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ԵՄ֊ը պատրաստ է աջակցել Հայաստանում տնտեսական բարեփոխումների իրականացմանը՝ ի շահ քաղաքացիների

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունը և ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանությունները հայտարարություն են տարածել Հայաստանում ընթացող վերջին քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Դրանում, մասնավորապես, ասված է․

«Եվրոպական միությունն ուշադրությամբ հետևում է Երևանում և Հայաստանի մյուս քաղաքներում տեղի ունեցող զարգացումներին: Համաձայն օրենքի՝ քաղաքացիներն ունեն խաղաղ հավաքների ազատության իրացման օրինական իրավունք: Պետական մարմինները պարտավորություն ունեն ապահովելու հանրային անվտանգությունը և առողջապահությունը օրենքի արդար և համաչափ կիրառման միջոցով: Կարևոր է, որ ներգրավված բոլոր կողմերը շարունակեն դրսևորել զսպվածություն և պատասխանատվություն:

Եվրոպական միությունը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը պետական գերատեսչությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ՝ աջակցելու Հայաստանի կողմից ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումների իրականացմանը ի շահ քաղաքացիների»:

Շուկա | Ազգային ժողով
Նախորդ

Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարողների հանրահավաքն ապրիլի 18-ին

Ոստիկանները բռնություն են կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ (տեսանյութ)
Հաջորդ

Ոստիկանները բռնություն են կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ (տեսանյութ)