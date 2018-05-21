2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ինչպես են միլիտարիզացնում մանկապարտեզը, դպրոցը, բուհը

Լրագրող Արեն Մելիքյանը ներկայացնում է «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» կազմակերպության ««Ազգ֊բանակ» գաղափարախոսության քարոզչությունը կրթական համակարգում» զեկույցը։ Այն ամփոփ տեղեկատվություն է տալիս 2016թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2018թթ. մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ ուսումնական հաստատություններում միլիտարիզացիայի գործընթացի վերաբերյալ՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով «ազգ-բանակ» քարոզչությանը։

Հաղորդումների շարքն իրականացվում է «Սևազգեստ կանայք, Հայաստան» խաղաղաշինական նախաձեռնություն հետ համագործակցությամբ

Բանակ
Չնախատեսված սննդի կետ՝ հանրային տարածքում․ Մաշտոցի պողոտային հարակից պուրակի խնդիրները
Նախորդ

Չնախատեսված սննդի կետ՝ հանրային տարածքում․ Մաշտոցի պողոտային հարակից պուրակի խնդիրները

Մերժել Տարոն Մարգարյանին, քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրել Զարուհի Բաթոյանին․ հայտարարություն
Հաջորդ

Մերժել Տարոն Մարգարյանին, քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրել Զարուհի Բաթոյանին․ հայտարարություն