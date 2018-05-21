Ինչպես են միլիտարիզացնում մանկապարտեզը, դպրոցը, բուհը
Լրագրող Արեն Մելիքյանը ներկայացնում է «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» կազմակերպության ««Ազգ֊բանակ» գաղափարախոսության քարոզչությունը կրթական համակարգում» զեկույցը։ Այն ամփոփ տեղեկատվություն է տալիս 2016թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2018թթ. մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ ուսումնական հաստատություններում միլիտարիզացիայի գործընթացի վերաբերյալ՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով «ազգ-բանակ» քարոզչությանը։
Հաղորդումների շարքն իրականացվում է «Սևազգեստ կանայք, Հայաստան» խաղաղաշինական նախաձեռնություն հետ համագործակցությամբ