2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Տեր-Պետրոսյանը եղել է կալանքի տակ․ գաղտնալսման նոր տարբերակը

https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=1Be_A_vLDPU

Հրապարակվել է «2008-ի «սենսացիոն» գաղտնալսման բնօրինակը. Տեր-Պետրոսյան - Արզումանյան»  վերնագրով տեսանյութ, որի նկարագրության մեջ գրված է․

«2008 թվականի իրադարձությունների ժամանակ ընդդիմության ներկայացուցիչների ապօրինի գաղտալսված հայտնի հեռախոսազրույցներից ամենաէականի` Ալեքսանդր Արզումանյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռախոսազրույցի բնօրինակն` առանց մոնտաժի։ Ըստ էության` ևս մեկ անգամ ապացուցվում է իշխանությունների կողմից Տեր-Պետրոսյանին դե ֆակտո տնային կալանքի տակ պահելու փաստը»:

2008 թվականին հրապարակված տարբերակ

Մարտի 1
Նախորդ

Դատավորը բավարարեց Քոչարյանի գործով միջնորդությունը և ինքնաբացարկ հայտարարեց

Հաջորդ

Զելենսկին ապօրինի հարստությունները վերադարձնելու նոր մեխանիզմ է ներդնում