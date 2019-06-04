Տեր-Պետրոսյանը եղել է կալանքի տակ․ գաղտնալսման նոր տարբերակը
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=1Be_A_vLDPU
Հրապարակվել է «2008-ի «սենսացիոն» գաղտնալսման բնօրինակը. Տեր-Պետրոսյան - Արզումանյան» վերնագրով տեսանյութ, որի նկարագրության մեջ գրված է․
«2008 թվականի իրադարձությունների ժամանակ ընդդիմության ներկայացուցիչների ապօրինի գաղտալսված հայտնի հեռախոսազրույցներից ամենաէականի` Ալեքսանդր Արզումանյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռախոսազրույցի բնօրինակն` առանց մոնտաժի։ Ըստ էության` ևս մեկ անգամ ապացուցվում է իշխանությունների կողմից Տեր-Պետրոսյանին դե ֆակտո տնային կալանքի տակ պահելու փաստը»:
2008 թվականին հրապարակված տարբերակ