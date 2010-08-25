2026 г. 3 июня, среда
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Yahoo! сменила свой поиск на Microsoft Bing

Корпорация Yahoo! завершила первый этап перехода с собственной поисковой системы на систему Microsoft Bing. Об этом говорится в поисковом блоге Yahoo! и сообщении Bing, передает Лента.ru.

Поиск по вебу, картинкам и видеороликам, включая мобильный поиск, теперь предоставляет Bing. На первом этапе результаты Bing увидят только пользователи из США и Канады, выбравшие английский язык. В будущем замена пройдет и на других рынках.

Ожидается, что поддержка новых языков и стран появится в ближайшие недели. Полный переход Yahoo! на Bing займет несколько месяцев. Кроме того, вскоре Yahoo! собирается представить бизнес-модель для системы BOSS, с помощью которой пользователи могут создавать собственные поисковики и зарабатывать на них.

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