Стал известен состав сборной Армении на матч с Ирландией

30 августа 2010

Тренерский штаб сборной Армении во главе с главным тренером Варданом Минасяном опубликовал состав, который будет готовиться к матчам с Ирландией и Македонией чемпионата Европы 2012 г. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

Напомним, что матч между c Ирландией состоится 3 сентября, в 20:00 на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна. А матч с Македонией Армения проведет в Скопье, на стадионе «Филипп II» 7 сентября в 23:00.

Состав сборной Армении:

Вратари: Роман Березовский «Химки», Россия

Геворг Каспаров «Мика»

Степан Газарян «Бананц»

Защитники

Роберт Арзуманян «Рандерс», Дания

Грайр Мкоян «Мика»

Арарат Аракелян «Бананц»

Саргис Овсепян «Пюник»

Артак Едигарян «Пюник»

Ованес Амбарцумян «Бананц»

Полузащитники

Карлен Мкртчян «Пюник»

Давид Маноян «Пюник»

Артур Едигарян «Пас», Иран

Эдгар Малакян «Пюник»

Левон Пачаджян «Санат Навт», Иран

Нападающие

Геворг Газарян «Пюник»

Генрих Мхитарян «Шахтер», Украина

Маркос Пиззели «Пюник»

Эдгар Манучарян «Пюник»

Юра Мовсисян «Рандерс», Дания

Ованес Гоарян «Пюник»