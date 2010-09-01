Немцы боятся стать чужими

1 сентября 2010

Проведенный в Германии опрос показывает, что каждый второй житель страны опасается засилья мигрантов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Stern.

Результаты опроса стали известны после публикации вызвавшей ожесточенные споры книги "Германия самоликвидируется" председателя Немецкого федерального банка Тило Сарацина. Как выяснилось, 46% немцев разделяют опасение автора книги - стать чужими в собственной стране. Вместе с тем, 51% респондентов полагает, что подобные опасения лишены оснований. Остальные участники опроса не смогли дать ответ.