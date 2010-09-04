Самолет США разбился в Дубае на военной базе. Погибли люди

4 сентября 2010

В авиакатастрофе грузового самолета, разбившегося вечером 3 сентября в Дубае, погибли два человека, сообщает AFP со ссылкой на данные управления гражданской авиации ОАЭ.

Самолет принадлежит американской компании UPS, занимающейся международными грузовыми перевозками.

До сих пор неизвестно точное место падения самолета. Авария произошла неподалеку от международного аэропорта Дубая. По официальной информации, самолет разбился в безлюдной местности.