В Колумбии найден самый маленький человек в мире

6 сентября 2010

В Колумбии обнаружен самый маленький человек в мире. Рост Эдуарда Нино Эрнандеса составляет всего 70 см, а весит он лишь 10 кг, притом что ему уже 24 года. Мужчина официально признан самым маленьким на свете по версии Книги рекордов Гиннесса, передает Би-Би-Си.

По словам матери, Эдуард перестал расти, когда ему было два года. С рождения он прибавил в росте всего 40 см. При этом сам рекордсмен утверждает, что доволен своим телом: "Я счастлив, потому что уникален".

Эрнандес зарабатывает исполнением танцев и даже снимается в кино.

Раньше Книга Гиннесса считала самым маленьким человеком в мире китайца Хэ Пинпина. Он скончался в марте нынешнего года. Однако теперь выяснилось, что Пинпин не был подлинным рекордсменом - он был на 4 см выше Эрнандеса.