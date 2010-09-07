Министр признался, что учителей в армянских школах больше, чем нужно

7 сентября 2010

О реформах в общеобразовательной сфере и начале нового учебного года, говорил сегодня на пресс-конференции министр науки и образования Армен Ашотян.

«Правительству удалось избежать массовых сокращений. Это одно из самых больших достижений в социальной сфере. Если подойти со шкалой нормативных измерений, и реально рассчитать необходимое количество рабочей силы в школах, то пришлось бы сократить около 3000 учителей», - заявил Ашотян, отвечая на вопрос о резком снижении количества учеников в школах.