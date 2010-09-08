В Армению через местные банки в январе-июле перевели $776,9 млн

8 сентября 2010

В январе-июле 2010 года через банковскую систему Армении на имя физических лиц поступило порядка $776,9 млн. средств некоммерческого характера. Об этом говорится в ежемесячном информационном справочнике Центрального банка Армении за июль 2010 года, размещенном на официальном сайте Центрального банка Армении.

Как передает АРКА, согласно статданным, этот показатель сократился по сравнению с аналогичным показателем 2009 года на 9,1% или на $77,4 тыс.

Объем переводов в январе-июле из Армении за рубеж составил $380,5 млн. против $367,8 млн. в аналогичном периоде 2009 года (рост на 3,5%). Чистый приток поступлений в январе-июле составил $396,4 млн. против $486,5 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (спад на 18,5%).

При этом самый большой чистый приток в январе-июле зафиксирован, как и в аналогичном периоде 2009 года, из России ($434,9 млн. драмов). ($1 – 363,5 драма).