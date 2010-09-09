2026 г. 3 июня, среда
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Брэд Питт и Анджелина Джоли на холмах Вальполичеллы

Знаменитая голливудская пара, Брэд Питт и Анджелина Джоли приобрели большое поместье в северной Италии за 40 миллионов долларов. Поместье, общая площадь которого составляет 5,4 квадратных километра, расположено на холмах Вальполичеллы.
Приобретенный голливудской четой особняк вмещает в себя 15 спален, семь ванных комнат и кинотеатр. На территории имения есть два плавательных бассейна, несколько джакузи и тренажерный зал, а также конюшня и виноградники, которыми славится это место.
Армения
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