Ген близорукости избавит от очков

15 сентября 2010

Ученые обнаружили ген, который вызывает близорукость у человека. Это открытие может породить новые методы лечения одного из самых распространенных глазных заболеваний.

Вызывающий близорукость ген обнаружили медики из лондонского Кингз-колледжа. Они убеждены, что на основе этого отрытия могут быть созданы лекарства, способные предотвращать искажения в росте глаза, которые вызывают это заболевание.

По мнению руководителя группы исследователей доктора Криса Хаммонда, через 10 лет близорукость можно будет лечить каплями для глаз. «Мы уже много лет знаем, что наследственность является важнейшим фактором риска в случае близорукости», - в частности, заявил он.