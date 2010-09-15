Лужкова «бьют» из-за азербайджанского олигарха

15 сентября 2010

Подпольное противостояние между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым может создать проблемы и российскому миллиардеру азербайджанского происхождения Тельману Исмайлову, пишет газета «Мусават».

Дело в том, что уже несколько дней в Москве идет компания по смещению мэра Москвы Юрия Лужкова.

Из президентской администрации Лужкову намекают на то, чтобы он добровольно ушел в отставку. Лужков отказался и тогда к делу подключилась пресса. В это же время против Исмайлова тоже начались обвинения в коррупции. Эксперты подчеркивают, что ухода Лужкова хочет президент России. Однако мэра поддерживает премьер-министр Путин. Лужков пока против прессы избрал оборонительную тактику. Два дня назад канал НТВ продемонстрировал фильм под названием «Дело в кепке», намекая на то, что Лужков брал взятки.