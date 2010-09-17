«Грапарак». На крупном ереванском рынке прошла забастовка

17 сентября 2010

Газета сообщает, что несколько дней назад в торговом центре «Петак» прошел спонтанный бунт.

Здесь грузчики ежедневно выплачивали дирекции 3300 драмов, якобы за тачку, на самом деле - для разрешения на работу. И внезапно дирекция приняла решение повысить сумму до 3900 драмов. Это вызвало недовольство среди рабочих «Петака», и они организовали рабочую забастовку до тех пор, пока размер суммы не будет понижен. Забастовка не прошла безрезультатно, и через 2-3 дня дирекция вынуждена была уступить и изымать прежнюю сумму.

