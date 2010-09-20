2026 г. 3 июня, среда
Epress

В Ереване торгуют поделками заключенных

Сегодня по улицам Еревана разъезжает автомобиль увешанный изделиями, сделанными руками заключенных. Машина периодически останавливается в разных местах и при помощи громкоговорителя сообщает о продаже поделок арестантов.

Как сообщил Epress.am заместитель генерального директора «фонда заключенных» Казарян,  выставка-продажа проводится при поддержке министерства юстиции и посвящена Дню независимости Армении. Вся прибыль от продаж будет направлена на улучшение бытовых условий заключенных.

Армения
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