В Ереване торгуют поделками заключенных

20 сентября 2010

Сегодня по улицам Еревана разъезжает автомобиль увешанный изделиями, сделанными руками заключенных. Машина периодически останавливается в разных местах и при помощи громкоговорителя сообщает о продаже поделок арестантов.

Как сообщил Epress.am заместитель генерального директора «фонда заключенных» Казарян, выставка-продажа проводится при поддержке министерства юстиции и посвящена Дню независимости Армении. Вся прибыль от продаж будет направлена на улучшение бытовых условий заключенных.