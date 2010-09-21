Слабоумие и маразм обходятся миру в один процент ВВП

21 сентября 2010

Слабоумие и маразм, вызванные болезнью Альцгеймера, стоят глобальной экономике около 604 миллиардов долларов, или более 1 процента от ВВП в год, сообщается в отчете The World Alzheimer Report. Это больше, чем годовая выручка таких корпораций как Wal-Mart и ExxonMobil.

Авторы отчета считают, что болезнь Альцгеймера является одной из главных медицинских и социальных угроз XXI века, сообщает BBC News. К 2030 году количество людей, страдающих маразмом, должно увеличиться в два раза, а к 2050 году - в три раза. При этом стоимость ухода за больными будет расти еще быстрее, в особенности в развивающихся странах.

Данные из отдельных стран также свидетельствуют о том, что болезнь Альцгеймера является одной из наиболее затратных в современном мире.