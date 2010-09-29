Европу спасли от крупных терактов
Спецслужбы спасли сразу несколько стран Европы от крупных терактов. Атаки планировались против нескольких городов в Великобритании, Франции и Германии, сообщает dni.ru.
По данным британского телеканала Sky News, который ссылается на собственные разведисточники, пакистанские боевики планировали серию одновременных атак на Лондон и крупные города Франции и Германии. Раскрыть планы потенциальных террористов помогло взаимодействие европейских, американских и пакистанских специальных служб.
Атаки уже были на «продвинутой стадии планирования, но не непосредственного осуществления». Именно поэтому уровень террористической угрозы, установленный в Великобритании на четвертой из пяти степеней тревоги – «серьезной», было решено не менять.