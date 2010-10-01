В Ереване ждут главу МИД Украины

1 октября 2010

1 октября глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян принял новоназначенного посла Украины в Армении Ивана Кухта в связи с вручением копии верительных грамот.

Налбандян и Кухта обменялись мнениями касательно работы армяно-украинской межправительственной комиссии, визита главы МИД Армении в Украину, который состоится в ноябре текущего года, предпринимаемых шагов для развития торгово-экономических отношений, а также проведение дней культуры в Армении и Украине.

Собеседники обсудили также ряд региональных и международных вопросов, представляющих двусторонний интерес, сообщает пресс-служба МИД Армении.