10.10.10 в Ереване отметят велопробегом

6 октября 2010

10 октября 2010 года во всем мире состоится мероприятие, которое уже назвали самым важным днем практического действия в борьбе против климатических изменений.

В настоящее время в 187 странах, в том числе и в Армении, зафиксировано 6353 мероприятия. Инициатором проведения акции в Армении является общественная организация «Велосипед+».

Организаторы отмечают, что лучшей идеей мероприятия является поездка по городу на велосипедах, что, считают они, хороший повод для выхода на улицы и пропаганды данного вида транспорта.

Велопробег стартует в воскресенье, 10.10.10, в 10:10, на территории, прилегающей к хранилищу древних рукописей Матенадарану. Затем участники акции проедутся по городу и раздадут буклеты с информацией о климатических изменениях.

