«Наследие» не довольна прогнозами социологов

7 октября 2010

Согласно мнению некоторых аналитиков, партия «Наследие» (5 мест в парламенте – ред.) не наберет достаточное количество голосов на предстоящих парламентских выборах.

Эти прогнозы на пресс-конференции в четверг прокомментировал зампредседателя «Наследия» Рубен Акопян.

«Есть люди, которые хотят попасть на политическое поле в виде новой силы, и, к сожалению, они попадают не через дверь, а через дымоход и окно. Они хотят уничтожить все политическое поле», - заявил Акопян.

«С другой стороны, социологи, выполняющие заказ властей, отдают первое место провластным силам. Если вы обратили внимание, даже оппозиционный АНК иногда занимается социологией, и, в свою очередь, отдает первое место себе».

Акопян сообщил, что «Наследие» не будет проводит соцопросов. По его словам, на сегодняшний день никаких проблем внутри партии нет.

Другой представитель «Наследия» Степан Сафарян отметил, что о разочаровании электората из партии говорят люди, никогда не голосующие за «Наследие» и не знающие, что она из себя представляет.

«Я должен посоветовать, чтобы вы не путали государственную статистику с социологией, и госзаказ не имеет никакого отношения к общественному мнению», - заключил Сафарян.