Лукашенко внезапно поздравил Путина

7 октября 2010

Премьер-министр России Владимир Путин празднует сегодня свой 58-й день рождения. В связи с этим его неожиданно поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик, разногласия с которым у Москвы в последнее время переросли в открытое противостояние, выразил в своем поздравлении, размещенном на сайте президента, убеждение, что «богатый опыт и авторитет» Путина, как руководителя, «будут и впредь способствовать укреплению партнерских отношений (между РФ и Белоруссией) в русле взаимоуважения и плодотворного сотрудничества».

Отметим, что свою надежду на «укрепление» отношений Лукашенко выразил именно премьеру Путину, в то время как с президентом РФ Дмитрием Медведевым он постоянно обменивается резкими заявлениями. День рождения Дмитрия Медведева Лукашенко проигнорировал и демонстративно его не поздравил, оказавшись единственным президентом соседнего государства, не направившим главе РФ поздравительной телеграммы на его 45-летие.