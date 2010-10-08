Шведский депутат подвергся критике из-за «недемократической» Армении

8 октября 2010

Представитель Швеции в ПАСЕ, содокладчик по Армении Горан Линдблад заявил, что подвергся нападкам со стороны другого содокладчика по Армении британца Джона Прескотта после того, как он передал руководству этой страны письмо. В послании он сетовал на то, что власти Армении постоянно оттягивают встречу с ним, так как на этот раз им попался независимый содокладчик.

«Прескотт повел себя по-армянски даже больше, чем армяне. Он очень разозлился, и я не понимаю, почему Прескот должне так гневаться из-за письма. Он фактически атаковал меня из-за этого письма», - сказал Линдблад.

На вопрос журналиста газеты «Жаманак», как он оценит деятельсность армянской делегации в ПАСЕ, шведский депутат ответил: «Так же, как я написал в своем письме. Они не созрели для демократии».

Напомним, что в письме он, в частности, написал: «Считаю чрезвычайно странным то, что считающая себя демократической страна не может выделить время на организацию встреч на высшем уровне с содокладчиками Мониторинговой комиссии в рамках форума Совета Европы «За демократическое будущее». Это подтверждает мое предположение, что Армения не созрела для того, чтобы принять у себя Форум.

Визит содокладчиков комиссии был назначен на 22 июня 2010 года, однако потом был отложен из-за летних отпусков. В сентябре было слишком рано для визита, а потом было достигнуто соглашение, что встреча в рамках Форума пройдет в середине октября. Однако в последствии это соглашение тоже отменили из-за письма председателя НС.

Насколько я знаю, встреч с Мониторинговой группой избегают непосредственно после выборов, чем дают возможность новоизбранному правительству исполнить обещания данные во время предвыборной кампании.

У меня такое ощущение, что власти Армении специально тянут с визитом содокладчиков , так как осознают, что после моего вероятного ухода из комиссии, появится возможность назначить нового, менее независимого докладчика.

У меня нет никакой личной выгоды, но препятствование процессу мониторинга вредит Парламентской Ассамблее, прежде всего, как структуре, и Европейским ценностям, которые Армения взялась защищать. Надо сделать все возможное, чтобы визит содокладчиков состоялся. Здесь важнее сама Структура, а не мнение содокладчиков.

Прошу Вас принять к сведению мое желание как содокладчика и организовать встречу на день раньше или позже Форума».