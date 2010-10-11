Премьер раздал президентские награды в честь 90-летия медуниверситета

11 октября 2010

Премьер-министр Армении Тигран Саркисян 10 октября присутствовал на мероприятии посвященном 90-летию основания Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци в академическом театре оперы и балета им. А. Спендиарова.

Как сообщает официальный сайт правительства, премьер Саркисян вручил представителям вуза присужденные приказом президента Армении медали и почетные звания, а также наградил некоторых преподавателей памятными медалями и благодарственными грамотами.