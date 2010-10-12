«ЧИ». У Армянского олигарха плохи дела

12 октября 2010

По данным осведомленных источников «ЧИ», дела периодически попадающего в различные скандалы депутата НС Тиграна Арзаканцяна снова ухудшились.

Он уже долгое время не может выплатить зарплаты своим сотрудникам. По слухам, даже его телохранители уже несколько месяцев не получают жалования. Что является основной причиной этого, еще не известно.

Вчера мы попытались побеседовать с Арзаканцяном, который уже долгое время не участвует в четырехдневках армянского парламента, однако сделать этого нам не удалось. На наш телефонный звонок ответил неизвестный мужчина, сообщивший, что Арзаканцян не в городе и вернется через два часа. Но нам не удалось поговорить с депутатом и по прошествии двух часов.

