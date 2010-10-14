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Армения - вторая страна, в которой будут использовать технологию HD Voice

Армения - вторая страна, в которой будут использовать опцию HD Voice. Об этом на встрече 14 октября с министром транспорта и связи Мануком Варданяном заявил вице-президент компании «France Telecom», директор техцентра Ив Тироди.

HD Voice (High-Definition Voice) или звук высокой четкости -  технология позволяющая существенно повысить качество передаваемого звука по телекоммуникационным сетям, за счет значительного увеличения частоты дискретизации передаваемого звукового сигнала.

Он также заявил, что в ближайшие 3 года среди студентов Ереванского государственного университета и Ереванского архитектурного университета будет объявлен конкурс на изобретение и победитель получить возможность 6 месяцев работать в лабораториях «Orange».

Армения
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