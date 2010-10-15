«Аравот». В правящей партии Армении заговорили о честных выборах

15 октября 2010

«Мы делали все возможное, чтобы любое нарушение на выборах последних лет имело соответствующие последствия, и я не думаю, что можно говорить о массовых нарушениях», - ответил зампредседателя правящей Республиканской партии, Галуст Саакян на вопрос газеты об измененном «Избирательном кодексе» и нарушениях.

Он также отметил, что для них очень важно, чтобы политическая обстановка положительно влияла на выборы. «Любые вопросы открыты для обсуждения, в том числе и предложения оппозиции», - подчеркнул Саакян.