Полицейские требовали не упоминать имя президента Армении
После митинга оппозиции 15 октября представители Конгресса организовали шествие, которое по причине дождя прошло по укороченному маршруту. Представители оппозиции просшли по проспекту Маштоца, улице Туманяна и остановились на Северном проспекте.
Шествие вел первый президент республики Армения, лидер Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян.
На этот раз шествие не прошло без проишествий. Когда молодые активисты Конгресса начали скандировать «Сержик, уходи!», заместитель начальника полиции Еревана Роберт Мелконян и заместитель командира полка патрульной службы Валерий Осипян набросились на них и грубо растолкали. Полицейские требовали прекратить выкрикивать выражения, имеющие отношение к президенту Армении.
Дойдя до Северного проспекта, координатор Конгресса Левон Зурабян в очередной раз заявил, что участие в митинге 19 октября имеет очень важное значение. Левон Тер-Петросян около 40 минут оставался на проспекте и беседовал с гражданами, после чего участники шествия, скандируя «Левон, Левон», проводили лидера оппозиции.