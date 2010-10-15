32-летний мужчина умер в ереванской квартире от ножевых ранений

15 октября 2010

14 октября в 15:50 ереванское отделение полиции Нор Норка получило от 5-ой станции Скорой помощи сообщение, что в одной из квартир дома N1, на улице Багреванда 2-ого норкского массива от ножевых ранений скончался 32-летний Вадим Андреасян. Об этом сообщает Полиция Армении.

В тот же день, в 18:30, с проспекта Комитаса по подозрению в совершении убийства был задержан ранее четырежды судимый 36-летний Владислав Едигаров.

Официальный сайт Полиции Армении сообщает, что 14 октября в 15:00 Едигаров, после вспыхнувшей ссоры, нанес Андреасяну несколько ножевых ранений, в результате которых тот скончался.